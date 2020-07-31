Морось и туман: чем обрадует последний день июля жителей Владивостока

В дальневосточной столице сегодня переменная облачность. Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Приморском крае находится под контролем у фронтальных разделов. Отсюда в регионе облачность. Синоптики портала «Примпогода» прогнозируют местам кратковременные осадки. Более того, жителей отдельных районов ждут грозы и туманы. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах +21 +32 градусов. Ветер южный умеренный.

Переменная облачность сегодня прогнозируется во Владивостоке. Здесь с 70-процентной вероятностью утром будет слабая морось. Днем воздух прогреется до +23 +25 градусов. Местами будет туманно. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

В Уссурийске в эту пятницу без осадков. В городе переменная облачность с высокими температурами воздуха. Днем +28 +30 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

Переменная облачность сегодня и в Находке. Здесь вероятность утренней мороси составляет 100 процентов. Днем воздуха прогреется до +25 +27 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

Температура воды в Амурском заливе +22 градуса, в бухте Находка +19 градусов, в заливе Посьета +21 градус.

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