Поиски без вести пропавшей в Приморье 14-летней Альбины завершены

31 Июль 2020 2020-07-31T01:12:56+03:00

О ее местонахождении ничего не было известно с 23 июля

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14-летняя Альбина из села Дмитриевка Черниговского района ушла из дома 23 июля. Обратно она не вернулась ни через час, ни через два. Ребенок словно сквозь землю провалился, потому что никто не мог сказать, где она находится, и все ли с ней в порядке. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Сперва активисты разместили информацию об Альбине в социальных сетях, чтобы о пропавшем ребенке узнало, как можно больше людей.

В приметах было указано, что Альбине на вид 15 лет, ее рост – 168 сантиметров, у нее черные волосы и серо-голубые глаза. В последний раз ее видели в трико, футболке и розовых кроссовках.

Спустя несколько дней после ее пропажи волонтеры опубликовали новости об Альбине. Поисковая операция завершена. К счастью, повод для этого радостный. Девочка найдена живой и невредимой, ее здоровью ничего не угрожает. Подписчики поблагодарили волонтеров за проделанную работу и за спасенную девочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU