Житель Приморья зарезал жену за то, что та «убила» его любимую корову

31 Июль 2020 2020-07-31T01:49:02+03:00

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Следователи завершили расследование необычного уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Убийство». В детали преступления просто трудно поверить, ведь мотив убийства был максимально нестандартным.

Все случилось 13 мая 2020 года в селе Новокачалинск. 45-летний местный житель вместе со своей женой были в квартире по улице Ульянова. Между супругами вспыхнула ссора. Причиной конфликта стала корова, а точнее то, что его благоверная сдала ее на мясо. А ведь это была его любимая корова. В итоге мужчина схватил нож и ударил обидчицу им по шее. Она скончалась, травмы были несовместимы с жизнью.

- На момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU