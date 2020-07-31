Житель Приморья зарезал жену за то, что та «убила» его любимую корову
Следователи завершили расследование необычного уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Убийство». В детали преступления просто трудно поверить, ведь мотив убийства был максимально нестандартным.
Все случилось 13 мая 2020 года в селе Новокачалинск. 45-летний местный житель вместе со своей женой были в квартире по улице Ульянова. Между супругами вспыхнула ссора. Причиной конфликта стала корова, а точнее то, что его благоверная сдала ее на мясо. А ведь это была его любимая корова. В итоге мужчина схватил нож и ударил обидчицу им по шее. Она скончалась, травмы были несовместимы с жизнью.
- На момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU