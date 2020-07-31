2020-07-31T02:39:55+03:00
Общество

10 промысловых судов для добычи и переработки краба начнут строить в Приморье

Инициаторами проекта стали три компании-резидента свободного порта Владивосток
Никита СЕРГЕЕВ
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Для обеспечения работы краболовов будет создано 275 рабочих местДля обеспечения работы краболовов будет создано 275 рабочих местФото: Иван ВИСЛОВ
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10 судов-краболовов для ведения промысловой деятельности в Охотском и Беринговом морях намерены построить до 2025 года резиденты свободного порта Владивосток компании «Атлантик краб», «Камчатка краб» и «Пасифик краб».

Новые суда будут базироваться и обслуживаться в портах Славянка и Зарубино в Приморском крае. По соглашениям, подписанным с Корпорацией развития Дальнего Востока, общий объем инвестиций в проекты оценивается в 15,5 миллиардов рублей. Чтобы обеспечить работу краболовов будет создано 275 рабочих мест.

В планах предприятий-резидентов создать собственный флот, способный добывать краба и перерабатывать прямо в море, наладить выпуск варено-мороженной продукции, а также транспортировать улов в живом виде.

По данным пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с КРДВ уже инвестировали в экономику ДФО более 144,3 миллиарда рублей, создали 14876 рабочих мест. Количество резидентов СПВ достигло 1985. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов превышает 970,4 миллиарда рублей, а в результате их реализации будет создано 93 тысячи рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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