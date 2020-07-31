Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет во Владивостоке 2 августа: бежать можно, где угодно
2 августа Владивосток вместе с другими городами России примет участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Однако из-за сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет в измененном формате. Основным местом проведения забега станет территория кампуса ДВФУ на острове Русский.
«В воскресенье, 2 августа, зарегистрированные участники могут приехать в любое время с 10:00 до 20:00 и пробежать свою дистанцию. Пропуском на кампус будет браслет, полученный вместе со стартовым пакетом. Всего организаторы подготовили четыре дистанции — полтора, 5, 10 и 21 километр. Забеги в этом году будут проходить без учета времени. После финиша все бегуны получат памятные медали», — сообщает краевое министерство спорта.
Увы, но в этом году зрителей у участников забега не будет, а на всех маршрутах веломаршаллы будут следить за соблюдением санитарных норм.
Маршрут полумарафона «ЗаБег.РФ» в 2020 годуФото: пресс-служба правительства Приморского края
И еще одно нововведение: принять участие в забеге можно не только на острове Русский. Каждый зарегистрированный участник может пробежать дистанцию в любом месте и в удобное для себя время. Результат надо записать с помощью бегового трекера, а затем показать его организаторам. После этого участник получит свою медаль финишера в пункте выдачи.
К сожалению, в таком формате Владивосток не сможет защитить, полученное в прошлом году, звание беговой столицы и выявить победителей забега на каждой из дистанции.
Зарегистрироваться на «ЗаБег.РФ» можно на официальном сайте полумарафона.
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ИСТОЧНИК KP.RU