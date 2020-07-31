2020-07-31T03:28:20+03:00
Общество

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет во Владивостоке 2 августа: бежать можно, где угодно

В новом формате забега результаты можно фиксировать беговым трекером самостоятельно
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Полумарафон «ЗаБег.РФ» во Владивостоке 2019 год. Фото: пресс-служба "Лиги героев"Полумарафон «ЗаБег.РФ» во Владивостоке 2019 год. Фото: пресс-служба "Лиги героев"
Изменить размер текста:

2 августа Владивосток вместе с другими городами России примет участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Однако из-за сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдет в измененном формате. Основным местом проведения забега станет территория кампуса ДВФУ на острове Русский.

«В воскресенье, 2 августа, зарегистрированные участники могут приехать в любое время с 10:00 до 20:00 и пробежать свою дистанцию. Пропуском на кампус будет браслет, полученный вместе со стартовым пакетом. Всего организаторы подготовили четыре дистанции — полтора, 5, 10 и 21 километр. Забеги в этом году будут проходить без учета времени. После финиша все бегуны получат памятные медали», — сообщает краевое министерство спорта.

Увы, но в этом году зрителей у участников забега не будет, а на всех маршрутах веломаршаллы будут следить за соблюдением санитарных норм.

Маршрут полумарафона «ЗаБег.РФ» в 2020 году Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Маршрут полумарафона «ЗаБег.РФ» в 2020 годуФото: пресс-служба правительства Приморского края

И еще одно нововведение: принять участие в забеге можно не только на острове Русский. Каждый зарегистрированный участник может пробежать дистанцию в любом месте и в удобное для себя время. Результат надо записать с помощью бегового трекера, а затем показать его организаторам. После этого участник получит свою медаль финишера в пункте выдачи.

К сожалению, в таком формате Владивосток не сможет защитить, полученное в прошлом году, звание беговой столицы и выявить победителей забега на каждой из дистанции.

Зарегистрироваться на «ЗаБег.РФ» можно на официальном сайте полумарафона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тотальная проверка такси началась на дорогах Владивостока
«Киберволонтеры» в Приморье мониторят соцсети в поисках фейков о коронавирусе
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет во Владивостоке 2 августа: бежать можно, где угодно
10 промысловых судов для добычи и переработки краба начнут строить в Приморье
Коробочка с сюрпризом: двух крошечных лесных котят бросили у въезда в Центр «Тигр»
Житель Приморья зарезал жену за то, что та «убила» его любимую корову
Поиски без вести пропавшей в Приморье 14-летней Альбины завершены
Морось и туман: чем обрадует последний день июля жителей Владивостока
«У меня IQ 15 сантиметров»: выпускники 13 школы Владивостока «дали» интервью Дудю
7 суток ареста получил житель Владивостока за несанкционированный митинг
«Опять тормоза?»: во Владивостоке груженый большегруз протаранил леерные ограждения
Приморский краевой театр молодежи сообщил дату возобновления своей деятельности
«Восточный Порт» в рамках проекта «Экомарафон» организовал морской субботник во Врангеле
«Вон она!»: прыжки самой быстрой акулы в мире сняли на камеру в Приморье
Почта России передала Гродековскому музею книгу о фронтовых почтальонах
Ливни и грозы пройдут над отдельными районами Приморья в пятницу
Смертельно опасный «микс»: коронавирус может смешаться с гриппом, считает минздрав Приморья
22-летняя жительница Дальнереченска «списала» с кредитки знакомого мужчины 15 тысяч рублей
В столице Приморья стало на две автобусных остановки больше
Два приморца умерли от коронавируса за минувшие сутки
Менее чем за 10 дней число больных COVID-19 увеличилось в Приморье на 1000 человек
Полицейский из Артема помог женщине, у которой случился сердечный приступ, добраться до больницы
Приморская Мариинка распахнет свои двери для зрителей 14 августа
«Акулы в Приморье могут приплыть вслед за рыбой» - ученый
В 40 раз грязнее нормы вода, которую поселок Славянка сливает в Японское море
«Калдина с перегрузом была»: в Уссурийске на парковке супермаркета появился портал
Выкинула белье в коридор и помахала рукой: на Тунгусской девушка выпала из окна 5 этажа