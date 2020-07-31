«Киберволонтеры» в Приморье мониторят соцсети в поисках фейков о коронавирусе

31 Июль 2020 2020-07-31T04:39:54+03:00

За неделю активисты обнаружили более 600 публикаций, не соответствующих официальной информации, и сообщили о них в Роскомнадзор

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Приморская общественная организация информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» ежедневно ищет в социальных сетях недостоверные сведения о коронавирусе. По информации краевоего департамента по делам молодежи, активисты организации сверяют найденные в соцсетях публикации с данными Минздрава РФ и, если сведения не соответствуют официальным данным, о них сразу сообщается в Роскомнадзор.

— Только за первую неделю работу активисты выявили более 600 несоответствующих действительности материалов, — рассказала директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Сообщается, что приморские общественники уже нашли единомышленников за пределами края.

— К деятельности «Медиабратства» уже подключились ребята из разных регионов России, в том числе представители движения «Волонтеры-медики» из Центрального федерального округа и движения «Мы» в Нижнем Новгороде, — уточнила координатор Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство „Киберволонтеры“» Мария Лагунова.

СПРАВКА:

В марте Роскомнадзор сделал заявление о том, что в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, принимаются «самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий».

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ИСТОЧНИК KP.RU