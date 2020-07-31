Тотальная проверка такси началась на дорогах Владивостока

31 Июль 2020 2020-07-31T05:12:54+03:00

ГИБДД интересует техническое состояние машин и наличие у таксистов необходимых для работы документов

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Комплексную оперативно-профилактическую операцию «Такси» начала на территории Владивостока Госавтоинспекция. Уже в день автоинспекторы выявили и привлекли к административной ответственности 18 водителей таксомоторных компаний.

Операция продлится несколько дней: сотрудники технического надзора и инспекторы ДПС будут проверять у водителей наличие путевых листов, техническое состояние машин и разрешение на перевозку пассажиров.

Основные задачи операции «Такси» — выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, незаконного использования атрибутики такси, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.

По информации пресс — службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, в этом году во Владивостоке по вине водителей такси произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. В них один человек погиб и 35 получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлечено 1107 водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU