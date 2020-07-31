2020-07-31T05:35:59+03:00
Происшествия

Как в анекдоте, на перекрестке Владивостока столкнулись «Жигули» и BMW

Карикатурное ДТП развеселило приморцев. Автомобилисты спорят, кто виноват [фото]
Ярослав ЮРИН
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Автомобили не поделили дорогу на Второй речке. Фото: AK_VDK, dps_vlАвтомобили не поделили дорогу на Второй речке. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Довольно необычная авария для Владивостока, в котором редко встретишь автомобили отечественного производство, случилась в районе Второй речки. Водитель «Жигули» не пропустил на перекрестке BMW. Авария стала поводом для шуток и споров в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Енисейской. Водитель «Жигули» не пропустил элитный кроссовер. Стоит отметить, что для тех, кто двигается со стороны Кирова в любом из направлений к автовокзалу, здесь висит знак «Уступи дорогу». Но этот самый знак довольно плохо видно из-за веток деревьев. Не исключено, что именно это стало причиной столкновения.

«Жигуль на главной. Как это он не уступил?», «По-моему наоборот, не «жига» должна пропускать», «На этом перекрестке часто такие случаи. Все думают, если едут прямо, то едут по главной», – отмечают подписчики популярной автомобильной группы.

Такие аварии на этом перекрестке происходят довольно часто. Фото: AK_VDK, dps_vl

Такие аварии на этом перекрестке происходят довольно часто. Фото: AK_VDK, dps_vl

К счастью, обошлось без пострадавших, да и повреждения у машин оказались минимальные. Естественно, что ремонт BMW X5 обойдется гораздо дороже, чем «жигуленка».

«Звучит как начало анекдота», «Карикатурное ДТП», «Когда цена авто виновника равна цене колеса пострадавшего», «Это точно Владивосток? Жигули и BMW», «Боевая классика», – шутят приморцы в сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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