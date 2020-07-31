2020-07-31T06:15:54+03:00
Общество

Во Владивостоке сняли с маршрута автобус: водителя и предприятие оштрафуют

Решение принято по итогам рейда по проверке соблюдения требований режима повышенной готовности [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Проверки работы общественного транспорта проходят во Владивостоке ежедневноПроверки работы общественного транспорта проходят во Владивостоке ежедневноФото: Администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Во Владивостоке с маршрута № 62 сняли пассажирский автобус. Произошло это по итогам совместного рейда, проведенного вчера, 30 июля, специалистами городского управления транспорта, Росгвардии и ГИБДД на остановочном пункте «Луговая».

С маршрута №62 сняли пассажирский автобус Фото: Администрация Владивостока

С маршрута №62 сняли пассажирский автобусФото: Администрация Владивостока

— Цель рейда была не наказать кого-то, а привлечь к порядку. Все водители в очередной раз проинформированы о необходимости находиться на рабочем месте в маске. Помимо этого, на конечных остановках они обязаны протирать поручни дезинфицирующими растворами. Кто-то это делает, кто-то — увы, нет. Именно такую машину нам пришлось снять с маршрута, — сообщил главный специалист управления транспорта администрации города Дмитрий Тройнич.

Пассажиры автобусов тоже проходят проверку Фото: Администрация Владивостока

Пассажиры автобусов тоже проходят проверкуФото: Администрация Владивостока

Руководству автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, направлено уведомление о наложении штрафа. Кроме того сотрудники Росгвардии составили на водителя протокол о нарушении масочного режима. Такие же протоколы получили водители маршрутов № 13 и 49. Документы направлены в суд. Теперь нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 3 тысяч рублей.

За минувшие сутки составлено 35 протоколов по фактам нарушения масочного режима Фото: Администрация Владивостока

За минувшие сутки составлено 35 протоколов по фактам нарушения масочного режимаФото: Администрация Владивостока

Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, проверки работы общественного транспорта проходят во Владивостоке ежедневно. За минувшие сутки составлено 35 протоколов по фактам нарушения масочного режима, провели 1 076 разъяснительных бесед с раздачей листовок, проверили 314 различных организаций и 364 единицы общественного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура помогла 50 медикам Находки, заразившимся коронавирусом, получить более 3,4 миллиона рублей
Прививку против гриппа можно будет сделать в Приморье через месяц
Назначен почетный консул Индонезии во Владивостоке
COVID-19 в Приморье: за сутки заболели — 104, а вылечились — 75 человек
Во Владивостоке сняли с маршрута автобус: водителя и предприятие оштрафуют
Как в анекдоте, на перекрестке Владивостока столкнулись «Жигули» и BMW
Тотальная проверка такси началась на дорогах Владивостока
«Киберволонтеры» в Приморье мониторят соцсети в поисках фейков о коронавирусе
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет во Владивостоке 2 августа: бежать можно, где угодно
10 промысловых судов для добычи и переработки краба начнут строить в Приморье
Коробочка с сюрпризом: двух крошечных лесных котят бросили у въезда в Центр «Тигр»
Житель Приморья зарезал жену за то, что та «убила» его любимую корову
Поиски без вести пропавшей в Приморье 14-летней Альбины завершены