Во Владивостоке сняли с маршрута автобус: водителя и предприятие оштрафуют

31 Июль 2020 2020-07-31T06:15:54+03:00

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Во Владивостоке с маршрута № 62 сняли пассажирский автобус. Произошло это по итогам совместного рейда, проведенного вчера, 30 июля, специалистами городского управления транспорта, Росгвардии и ГИБДД на остановочном пункте «Луговая».

С маршрута №62 сняли пассажирский автобусФото: Администрация Владивостока

— Цель рейда была не наказать кого-то, а привлечь к порядку. Все водители в очередной раз проинформированы о необходимости находиться на рабочем месте в маске. Помимо этого, на конечных остановках они обязаны протирать поручни дезинфицирующими растворами. Кто-то это делает, кто-то — увы, нет. Именно такую машину нам пришлось снять с маршрута, — сообщил главный специалист управления транспорта администрации города Дмитрий Тройнич.

Пассажиры автобусов тоже проходят проверкуФото: Администрация Владивостока

Руководству автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, направлено уведомление о наложении штрафа. Кроме того сотрудники Росгвардии составили на водителя протокол о нарушении масочного режима. Такие же протоколы получили водители маршрутов № 13 и 49. Документы направлены в суд. Теперь нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 3 тысяч рублей.

За минувшие сутки составлено 35 протоколов по фактам нарушения масочного режимаФото: Администрация Владивостока

Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, проверки работы общественного транспорта проходят во Владивостоке ежедневно. За минувшие сутки составлено 35 протоколов по фактам нарушения масочного режима, провели 1 076 разъяснительных бесед с раздачей листовок, проверили 314 различных организаций и 364 единицы общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU