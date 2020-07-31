COVID-19 в Приморье: за сутки заболели — 104, а вылечились — 75 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T06:39:55+03:00

Всего с начала пандемии с новой инфекцией справились 77% заболевших приморцев

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На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье стало известно, что за последние сутки выздоровели еще 75 человек, при этом заболели 104 приморца. Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Артеме, Партизанском, Шкотовском и Михайловском районах.

— На сегодняшний день количество заболевших COVID-19 в Приморском крае составляет 6816 человек. Справились с инфекцией почти 77% из них — 5244 пациента, — сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Соблюдение режима повышенной готовности в крае ежедневно проверяют 38 административных комиссий. 30 июля проверено в общей сложности более 2340 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 30 административных протоколов.

— Выявлены систематические нарушения масочного режима в Покровском парке. Торговля в некоторых местах ведется просто безобразно, один из городских рынков придется закрыть, — заявил глава Владивостока Олег Гуменюк.

К проверке общественного транспорта подключился краевой Гостехнадзор. Его специалисты ежедневно работают на 17 объектах транспортной инфраструктуры: автобусных станциях, железнодорожных вокзалах, вокзалах прибрежных сообщений. За нарушения приостановлена работа двух автостанций.

Губернатор Олег Кожемяко поручил усилить контроль за соблюдением санаторно-эпидемиологических норм в местах массового скопления людей, в том числе на ярмарках, в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU