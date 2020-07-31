Назначен почетный консул Индонезии во Владивостоке
Почетным консулом Республики Индонезия во Владивостоке стал Антон Зубко. Со вступлением в должность на торжественном приеме нового консула поздравили представители консульского корпуса, администрации Владивостока и других ведомств.
— Во Владивостоке действует Дальневосточный центр российско-индонезийского сотрудничества, в Дальневосточном федеральном университете работает индонезийский культурно-образовательный центр, в ДВФУ обучаются студенты из Индонезии. Безусловно, отношения необходимо развивать и дальше, — отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.
В этом году исполнилось 70 лет дипломатическим отношениям между Россией и Индонезией. Одной из наиболее успешно развивающихся сфер сотрудничества стран является туризм. С июня 2015 года для граждан России действует безвизовый режим въезда в Индонезию на срок до 30 дней.
На торжественном приеме в честь вступления в должность почетного консула Индонезии во ВладивостокеФото: Администрация Владивостока
Как сообщает пресс-служба администрации столицы Приморья, в полномочия почетного консула Республики Индонезия во Владивостоке входит содействие в развитии отношений в различных областях.
СПРАВКА:
Почетный (нештатный) консул — лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющее некоторые консульские функции. Как правило, это представители деловых кругов государства пребывания.
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ИСТОЧНИК KP.RU