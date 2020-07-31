2020-07-31T07:51:56+03:00
Общество

Прививку против гриппа можно будет сделать в Приморье через месяц

Краевые медики намерены вакцинировать более 40% людей, живущих в крае
Никита СЕРГЕЕВ
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Более 800 тысяч приморцев смогут пройти вакцинацию от гриппа в ближайшее времяБолее 800 тысяч приморцев смогут пройти вакцинацию от гриппа в ближайшее времяФото: Олег УКЛАДОВ
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Вакцинацию населения Приморского края от гриппа планируют начать в конце августа — начале сентября. Предполагается сделать прививки более 40% жителей региона — более 800 тысяч человек. Из них почти 300 тысяч составят дети.

— Если будет возможность закупки вакцины раньше и поставки по линии Министерства здравоохранения РФ, сможем начать прививочную кампанию в конце августа — начале сентября", — сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

По ее словам, желающие могут привиться отечественной вакциной бесплатно.

Евгения Воробьева также заметила, что может быть проведена и вакцинация против коронавирусной инфекции, если такая вакцина поступит в регион.

— Пока информации об этом нет, но такую поставку не исключаем", — заявила заведующая центром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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