Прививку против гриппа можно будет сделать в Приморье через месяц
Вакцинацию населения Приморского края от гриппа планируют начать в конце августа — начале сентября. Предполагается сделать прививки более 40% жителей региона — более 800 тысяч человек. Из них почти 300 тысяч составят дети.
— Если будет возможность закупки вакцины раньше и поставки по линии Министерства здравоохранения РФ, сможем начать прививочную кампанию в конце августа — начале сентября", — сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.
По ее словам, желающие могут привиться отечественной вакциной бесплатно.
Евгения Воробьева также заметила, что может быть проведена и вакцинация против коронавирусной инфекции, если такая вакцина поступит в регион.
— Пока информации об этом нет, но такую поставку не исключаем", — заявила заведующая центром.
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ИСТОЧНИК KP.RU