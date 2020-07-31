Прокуратура помогла 50 медикам Находки, заразившимся коронавирусом, получить более 3,4 миллиона рублей
Благодаря вмешательству прокуратуры Находки 50 медицинских работников города смогли получить страховые выплаты на общую сумму более 3,4 миллиона рублей.
Ведомство провело проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что медицинское учреждение не проводило расследование страховых случаев о причинении вреда здоровью медиков, которые заразились COVID-19. Из-за этого люди в назначенные сроки не получили предусмотренные законодательством страховые выплаты, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя медицинского учреждения, после чего больница направила в Фонд социального страхования необходимые документы. 50 медицинских работников получили причитающиеся им деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU