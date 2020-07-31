Прокуратура помогла 50 медикам Находки, заразившимся коронавирусом, получить более 3,4 миллиона рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T08:28:11+03:00

Больница, где врачи лечили COVID-19, не разбиралась со страховыми случаями, пока не вмешалось надзорное ведомство

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Благодаря вмешательству прокуратуры Находки 50 медицинских работников города смогли получить страховые выплаты на общую сумму более 3,4 миллиона рублей.

Ведомство провело проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что медицинское учреждение не проводило расследование страховых случаев о причинении вреда здоровью медиков, которые заразились COVID-19. Из-за этого люди в назначенные сроки не получили предусмотренные законодательством страховые выплаты, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя медицинского учреждения, после чего больница направила в Фонд социального страхования необходимые документы. 50 медицинских работников получили причитающиеся им деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU