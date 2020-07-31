2020-07-31T09:18:20+03:00
Общество

В Приморье сдан в экплуатацию новый мост через реку Артемовка в Шкотовском районе

По этой переправе ежедневно будут проезжать шесть с половиной тысяч автомобилей
Никита СЕРГЕЕВ
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Длина моста через реку Артемовка с подходами составляет 1 километрДлина моста через реку Артемовка с подходами составляет 1 километрФото: Администрация Владивостока
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Движение по новому мосту через реку Артемовка открылось сегодня, 31 июля в Шкотовском районе Приморья. Длина моста с подходами составляет 1 километр, само сооружение имеет длину 169 метров. Мост состоит из восьми опор, 16 буронабивных свай, 49 балок пролетного строения.

— Особых сложностей при строительстве не было, единственное, что объект находится на оживленной трассе. В целом же для нашей компании такие стройки привычны, — рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

При строительстве использовано почти тысяча кубометров сборного железобетона и 700 кубометров монолитного, уложено более 10 тысяч кубометров асфальтобетона, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Поздравить мостостроителей с завершением работы приехал губернатор Олег Кожемяко.

— Мост очень важный, ежедневно по нему проезжает около 6,5 тысячи машин. И теперь движение по трассе Артем—Находка значительно улучшится. Вы максимально быстро, работая без выходных, круглосуточно, сдали объект раньше проектных сроков, за что вам огромное спасибо!" — сказал строителям глава региона.

Теперь мостовикам предстоит разобрать старый временный объездной мост, благоустроить прилегающую территорию и вывезти строительную технику и оборудование.

По словам главного инженера компании Ивана Зайченко, следующей задачей строителей станет сооружение мостового перехода через реку Тихая в Анучинском районе. К работе приступят в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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