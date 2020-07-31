Экс-губернатор Приморья Андрей Тарасенко возглавил правительство Якутии

31 Июль 2020 2020-07-31T11:21:21+03:00

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Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначен исполняющим обязанности председателя правительства Якутии. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

«Андрей Владимирович - опытный руководитель, дальневосточник, имеет большой опыт руководящей работы в крупнейших госкорпорациях, в региональных и федеральных органах власти. С Андреем Владимировичем мы знакомы уже много лет, знаю его как честного, волевого и компетентного руководителя, способного организовать эффективную работу. Уверен, что на новом посту он внесёт большой вклад в развитие нашей республики и страны! Добро пожаловать в команду Якутии!», — прокомментировал назначение Айсен Николаев в своем аккаунте социальной сети Facebook.

Сегодня же, 31 июля, Николаев представил премьера кабинету министров. Задачами, которые нужно решить региону в ближайшее время губернатор назвал развитие Арктической зоны, транспортной инфраструктуры, взаимодействие с федеральным правительством и государственными корпорациями, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Нового исполняющего обязанности председателя правительства представил Айсен Николаев. Фото: пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)

— Считаю, что у Андрея Владимировича есть компетенции в этих вопросах. Человек, умеющий решать такие задачи на самом высоком уровне, абсолютно для нас необходим, — сказал глава Якутии.

Напомним, Андрей Тарасенко руководил Приморьем с начала октября 2017 года до конца сентября 2018-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU