Мэрия Владивостока ищет подрядчика на установку 11 остановочных павильонов

31 Июль 2020 2020-07-31T10:27:35+03:00

Еще 11 новых остановочных павильонов будут установлены во Владивостоке до 30 октября Фото: Администрация Владивостока

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Аукцион на поиск подрядной организации, которая установит 11 новых остановочных павильонов во Владивостоке, объявила администрация города. Работы по созданию комфортных остановок, оборудованных скамейками, должны быть завершены до 30 октября.

Новые стеклянные павильоны появятся на остановках: «Камская» на улице 5-я Проходная; «Тойота Центр», «АЗС», «Завод мебельной фурнитуры» на улице Снеговой; «ДСК» на Посадской; «Крыгина», «Ялтинская», «Маяк» на улице Крыгина; «СК Восход» на Русской, «Новоивановская площадь Луговая». На остановке «Таксопарк» на улице Снеговой проведут ремонт существующего павильона.

Пресс-служба администрации Владивостока сообщает, что в этом году 11 остановочных павильонов установят на острове Русский, один современный остановочный павильон появится на улице Свердлова в районе Садгорода. Кроме того, до середины ноября компания «Ростелеком» должна установить 25 «умных» остановочных павильонов на улице Светланской и проспекте 100-летия Владивостока. Эти остановки будут выполнены из ударопрочного трехслойного стекла и оснащены навигационными табло, USB-зарядками и системой видеонаблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU