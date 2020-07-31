2020-07-31T10:27:35+03:00
Общество

Мэрия Владивостока ищет подрядчика на установку 11 остановочных павильонов

Планируется что новые, комфортные места ожидания общественного транспорта смонтируют до конца октября
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Еще 11 новых остановочных павильонов будут установлены во Владивостоке до 30 октябряЕще 11 новых остановочных павильонов будут установлены во Владивостоке до 30 октябряФото: Администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Аукцион на поиск подрядной организации, которая установит 11 новых остановочных павильонов во Владивостоке, объявила администрация города. Работы по созданию комфортных остановок, оборудованных скамейками, должны быть завершены до 30 октября.

Новые стеклянные павильоны появятся на остановках: «Камская» на улице 5-я Проходная; «Тойота Центр», «АЗС», «Завод мебельной фурнитуры» на улице Снеговой; «ДСК» на Посадской; «Крыгина», «Ялтинская», «Маяк» на улице Крыгина; «СК Восход» на Русской, «Новоивановская площадь Луговая». На остановке «Таксопарк» на улице Снеговой проведут ремонт существующего павильона.

Пресс-служба администрации Владивостока сообщает, что в этом году 11 остановочных павильонов установят на острове Русский, один современный остановочный павильон появится на улице Свердлова в районе Садгорода. Кроме того, до середины ноября компания «Ростелеком» должна установить 25 «умных» остановочных павильонов на улице Светланской и проспекте 100-летия Владивостока. Эти остановки будут выполнены из ударопрочного трехслойного стекла и оснащены навигационными табло, USB-зарядками и системой видеонаблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморский «лесной десант» улетел тушить Чукотку
Мэрия Владивостока ищет подрядчика на установку 11 остановочных павильонов
Экс-губернатор Приморья Андрей Тарасенко возглавил правительство Якутии
В Приморье сдан в экплуатацию новый мост через реку Артемовка в Шкотовском районе
Прокуратура помогла 50 медикам Находки, заразившимся коронавирусом, получить более 3,4 миллиона рублей
Прививку против гриппа можно будет сделать в Приморье через месяц
Назначен почетный консул Индонезии во Владивостоке
COVID-19 в Приморье: за сутки заболели — 104, а вылечились — 75 человек
Во Владивостоке сняли с маршрута автобус: водителя и предприятие оштрафуют
Как в анекдоте, на перекрестке Владивостока столкнулись «Жигули» и BMW
Тотальная проверка такси началась на дорогах Владивостока
«Киберволонтеры» в Приморье мониторят соцсети в поисках фейков о коронавирусе
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет во Владивостоке 2 августа: бежать можно, где угодно
10 промысловых судов для добычи и переработки краба начнут строить в Приморье
Коробочка с сюрпризом: двух крошечных лесных котят бросили у въезда в Центр «Тигр»
Житель Приморья зарезал жену за то, что та «убила» его любимую корову
Поиски без вести пропавшей в Приморье 14-летней Альбины завершены