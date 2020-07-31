Приморский «лесной десант» улетел тушить Чукотку

Группировка парашютно-десантной службы Приморской авиабазы отправилась на Чукотку Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Группировка парашютно-десантной службы Приморской авиабазы из 18 человек сегодня, 31 июля, отправилась на Чукотку. Руководит десантниками и парашютистами из Арсеньевского, Кавалеровского и Рощинского авиаотделений опытный инструктор Андрея Тумина. Ранее «спецназ» из Приморья отлично выполнил свою работу в северных районах Приангарья.

«На Чукотке в двух муниципальных образованиях горит около 60 гектаров торфяников и леса. Наши полностью экипированные и ранее обученные десантники готовы действовать в автономных условиях до полной ликвидации огненного смерча», — прокомментировали командировку специалисты.

Недавно пожарные из Приморья вернулись после работы в северных районах Приангарья Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Заместитель председателя краевого правительства Александр Костенко подчеркнул, что действия «лесного спецназа» высоко оценены межрегиональным штабом Авиалесоохраны.

В этом году впервые за 10 лет Приморский край был признан готовым к пожароопасному периоду. Как сообщает пресс-служба правительства региона, созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем, закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки, работает система космического мониторинга.

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