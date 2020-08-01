Как и говорил Кубай: в первый день августа в Приморье ливни, грозы и +34

1 Авг. 2020 2020-08-01T03:33:15+03:00

Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов Фото: pixabay.com

Во Владивостоке сегодня морось и туман

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Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе переменная облачность с кратковременными дождями. Как отмечают синоптики портала «Примпогода», в отдельных районах края возможны и грозовые ливни. Утром – классический туман. Днем температуры воздуха будут варьироваться в пределах +21+34 градусов. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Утром с 30-процентной вероятностью будет моросить. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, временами сильный.

Кратковременный дождь с вероятностью 50% пройдет в Уссурийске. Здесь сегодня переменная облачность. Днем +26 +28 градусов. Ветер южный умеренный до сильного.

Слабую морось прогнозируют и в Находке. Утром в городе будет туманно, а днем температуры воздуха будут в пределах +25 +27 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем до сильного.

Температура воды в Амурском заливе +22 градуса, в бухте Находка +20 градусов, в заливе Посьета +22 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU