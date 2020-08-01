Сотня заболевших и новая смерть: обнародована свежая статистика заболеваемости коронавирусом в Приморье
За прошедшие стуки в Приморье диагноз «Коронавирус» подтвердился у 104 жителей. В итоге, по подсчетам специалистов, всего с начала эпидемии зарегистрировано 6918 случаев заражения.
Вместе с тем, как сообщает пресс-служба правительства Приморья, выздороветь за сутки удалось еще 80 пациентам, которым ранее пришли положительные результаты тестирования на Covid-19. Всего за несколько месяце вылечиться удалось 5324 жителям Приморья. Их уже выписали из больницы, они не представляют опасности для окружающих.
Есть и трагичная весть. За прошедшие 24 часа еще один пациент не справился с болезнью и скончался от коронавируса. Теперь в регионе 82 случая заражения, которые закончились летально.
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ИСТОЧНИК KP.RU