Пожар на крупном мясном заводе в Приморье: сгорели сотни квадратных метров

1 Авг. 2020 2020-08-01T05:48:50+03:00

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31 июля в начале шестого вечера в Уссурийске загорелся мясной завод. Тревожное сообщение о том, что пламенем объято производственное здание на Владивостокском шоссе, поступило на пульт пожарной охраны. Спустя 4 минуты на указанный адрес прибыли пожарные расчеты. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства осмотрели участок и выяснили, что очаг горения находится на крыше. Медлить было нельзя, поэтому они принялись оперативно тушить огонь.

В начале 7 пожар был локализован, а спустя час пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушить огонь удалось лишь поздней ночью.

- Общая площадь горения составила 300 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что всего в тушении пожара принимали участие 18 человек и 6 единиц техники. Вместе с тем, по словам очевидцев, причина горения заключена в неисправности проводки.

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ИСТОЧНИК KP.RU