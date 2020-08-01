Новая смерть от коронавируса – 82 зараженных человека умерли в Приморье

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:55:49+03:00

За прошедшие сутки болезнь забрала жизнь еще одного дальневосточника

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Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, за прошедшие сутки стало известно о том, что заразились коронавирусом еще 102 человека. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 6918 жителей региона.

Стоит отметить, что увеличилось и число выздоровевших. Лишь за последние 24 часа со смертельным вирусом справились 80 человек. Они успешно прошли лечение, выписались из больниц и теперь не представляют для окружающих никакой опасности. Всего за несколько месяцев пандемии выздоровели 5324 приморца.

Однако расслабляться нет ни единой причины. Число летальных исходов тоже ползет вверх. За день от коронавируса скончался один человек. Теперь в регионе зарегистрировали 82 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU