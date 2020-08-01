За многотысячный долг приставы арестовали двухэтажный коттедж жителя Находки

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:13:49+03:00

Если в течение 10 дней он не заплатит 320 тысяч рублей, то начнется процесс оценки дома

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30 июля судебные приставы наложили арест на жилой двухэтажный дом в Находке. Причина оказалась вполне себе примитивной – долги владельца. А вот сама ситуация не совсем обычная. Оказалось, приморец накопил задолженность не по этому дому, а по трем квартирам, которые также находятся в его собственности. Так он не заплатил КГУП «Примтеплоэнерго» 320 тысяч рублей. Примечательно, что живет должник со своей семьей в этом самом доме.

- По одной из квартир долг тянется аж с 2015 года, по двум другим - с 2019 года. Сейчас дом арестован с правом проживания и в нём осталась проживать семья должника. Для оплаты долга приставами установлен 10-дневный срок. Если долг не будет оплачен, стоимость дома будет определена специалистом-оценщиком и имущество уйдет на торги, - отметила Инна Псел, начальник управления сбыта предприятия.

Кстати, как сообщает «Примтеплоэнерго», всего с начала года благодаря совместной работе с приставами было погашено больше 205 миллионов рублей долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU