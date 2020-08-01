С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:38:25+03:00

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К сожалению, ежедневно число зараженных коронавирусом людей растет, как и количество летальных исходов из-за заболевания. Вместе с тем, стоит отметить, что больше 70% зараженных уже вылечились от вируса, а это 5324 приморца.

1 августа пресс-служба правительства Приморья сообщила о том, что с сегодняшнего дня поменялись правила для прилетающих в регион. Изменения в документе коснулись не только иностранцев, но и россиян, прибывающих из других городов.

- С сегодняшнего дня в силу вступило постановление главного санитарного врача России, которым внесены изменения в предыдущий порядок прибытия на территории Российской Федерации воздушным транспортом. Эти правила распространяются как на вывозные, так и на регулярные рейсы. Иностранные граждане теперь должны прибывать со справками, подтверждающими лабораторное обследование на COVID и отсутствие заболевания, не позднее чем за три дня. Что касается граждан Российской Федерации, то по прибытию в течение трех дней они должны пройти обследование ПЦР-диагностикой на наличие коронавируса или его отсутствие. Постановление не распространяется на иностранных граждан, которые прибывают на работу. На эту категорию остается требование по пребыванию на 14-дневном карантине, – отметила Татьяна Детковская, глава Роспотребнадзора по Приморью, добавив, что те граждане, которые прибывают вывозными рейсами, в обсерваторы помещаться не будут.

Вместе с тем, Олег Кожемяко, губернатор региона, обратил внимание, что контролировать состояние здоровья и соблюдение всех правил необходимо не только приезжих, но и тех, кто не выезжал за пределы края.

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ИСТОЧНИК KP.RU