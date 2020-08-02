Это только начало: синоптики уточнили, когда ждать удара стихии

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:35:48+03:00

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В воскресенье на погоду в Приморье влияют фронтальные разделы, из-за чего погода будет неустойчивой. На территории края сегодня пройдут дожди различной интенсивности, не исключены ливни с грозами, но синоптики обещают, что осадки будут кратковременными. циклон, идущий на Приморский край из Китая, наберет свою силу в понедельник. Именно 3 августа специалисты портала «Примпогода» ожидают основной удар стихии. Спасатели уже оповестили население о приближающейся непогоде.

В начале новой недели дожди от небольших до сильных пройдут в большинстве районов края. Возможны грозы. Дневная температура при этом понизится на 2 – 5 градусов. По первоначальным прогнозам предполагалось, что интенсивные осадки будут идти практически всю неделю. По уточненным данным, синоптики обещают, что погода начнет налаживаться в середине недели.

Во Владивостоке с утра уже идет дождь, который по прогнозам синоптиков, должен на время прекратиться и продолжиться вечером. Местами туман. Ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь (вероятность 50%). Будет дуть южный, юго-восточный умеренный до сильного. Столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, с утра со 100% вероятностью небольшой дождь и туман. При южном, юго-восточном умеренном ветре, воздух прогреется +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +20°C, в заливе Посьета +22°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU