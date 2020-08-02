Автомобилистов Владивостока предупреждают об опасности на популярной дороге
В популярных пабликах Приморья появились кадры с автомобильной дороги Владивостока, состояние которой у местных жителей вызывает много вопросов. Автомобилистам приходится лавировать между выбоин и ям на Днепровской. А люк, который судя по всему был недавно отремонтирован, снова провалился.
«Ну просто суперский ремонт. Когда уже в этой стране за такую работу начнут конкретно наказывать», «Свежий ямочный ремонт – сила, мощь», «Там везде такая дорожка. В некоторых местах только по встречке ямы объехать можно», – отмечают очевидцы.
Жителей Владивостока удручает состояние популярной дороги.Видео: dps_mesto
Жителей города явно тревожит состояние дороги, которой каждый день пользуются множество водителей. Автолюбители просят обратить на удручающее состояние Днепровской ответственные инстанции.
– А где службы дорожные, где ограничители?, – возмущаются горожане в социальных сетях. Вместо ограждения кто-то заботливо оставил на аварийном участке старую шины, однако ночью подобное препятствие можно и не заметить.
Вместо ограждения - шина. Фото: vdk_news
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ИСТОЧНИК KP.RU