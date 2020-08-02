Автомобилистов Владивостока предупреждают об опасности на популярной дороге

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:22:41+03:00

Люк вот-вот рухнет, да и остальные ямы нужно умело обруливать, иногда по «встречке» [фото, видео]

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В популярных пабликах Приморья появились кадры с автомобильной дороги Владивостока, состояние которой у местных жителей вызывает много вопросов. Автомобилистам приходится лавировать между выбоин и ям на Днепровской. А люк, который судя по всему был недавно отремонтирован, снова провалился.

«Ну просто суперский ремонт. Когда уже в этой стране за такую работу начнут конкретно наказывать», «Свежий ямочный ремонт – сила, мощь», «Там везде такая дорожка. В некоторых местах только по встречке ямы объехать можно», – отмечают очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793896" frameborder="0"></iframe> Жителей Владивостока удручает состояние популярной дороги.Видео: dps_mesto

Жителей города явно тревожит состояние дороги, которой каждый день пользуются множество водителей. Автолюбители просят обратить на удручающее состояние Днепровской ответственные инстанции.

– А где службы дорожные, где ограничители?, – возмущаются горожане в социальных сетях. Вместо ограждения кто-то заботливо оставил на аварийном участке старую шины, однако ночью подобное препятствие можно и не заметить.

Вместо ограждения - шина. Фото: vdk_news

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ИСТОЧНИК KP.RU