2020-08-02T06:53:22+03:00
Происшествия

Новые смерти: в Приморье коронавирусная инфекция унесла жизни 84 человек

В крае продолжает расти число новых больных COVID-19
Ярослав ЮРИН
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Коронавирус унес еще две жизни в ПриморьеКоронавирус унес еще две жизни в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Печальные новости пришли от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Приморье. Согласно свежей статистике, заболевание унесло жизни еще двух человек. Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 84 смертельных случая.

К сожалению, продолжает расти и число больных COVID-19. Еще у 101 приморца подтвердился опасный диагноз. За все время эпидемии заболели 7 019 местных жителей.

За минувшие сутки справиться с инфекцией удалось 64 пациентам. В общей сложности в Приморье болезнь победили 5 388 человек.

Краевые власти напоминают о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, который продлен до 14 августа. Ношение масок и социальная дистанция остаются обязательными требованиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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