Во Владивостоке водитель Pajero «насадил» авто на леера

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:05:04+03:00

За неделю это уже третий подобный случай в Первомайском районе [фото]

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Очередная неравная схватка машины с леерным ограждением в Первомайском районе Владивостока разыгралась в воскресенье. Водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и протаранил металлический отбойник. Автомобиль оказался проткнут перилами, словно шампурами.

Авария с участием мини-джипа произошла на улице Героев Тихоокеанцев. Водитель Pajero ехал со стороны Катерной, но потерял управление на мокрой дороге. Напомним, во Владивостоке дождь начался сегодня с самого утра. Автомобилист протаранил металлическую конструкцию, проехавшись с десяток метров по разделительной клумбе.

Водитель не справился с управлением и снес ограждения. Фото: AK_VDK, dps_vl

К счастью, джип не вылетел на встречную полосу, но сама машина пострадала довольно серьезно. От столкновения с отбойником у автомобиля сильно искорежило моторный отсек. По предварительным данным, водитель не пострадал.

Машина пострадала довольно серьезно. Фото: AK_VDK, dps_vl

Стоит отметить, что буквально за одну неделю это уже третье подобное ДТП. «КП-Владивосток» рассказывала, что ниже по ходу движения на встречную полосу недавно вылетела Mazda MPV. Массивный универсал снес леера и задел другое авто. Буквально на следующий день ограждения протаранил большегруз. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Mazda выехала на встречную полосу. Фото: dpskontrol125rus

Большегруз снес ограждения. Фото: dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU