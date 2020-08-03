2020-08-03T01:52:31+03:00
Общество

Это смерти подобно: белухи вновь приплыли к людям вблизи Владивостока

Отдыхающие решили поплавать с дикими животными [видео]
Милана СОКОЛ
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Специалисты просят не приближаться к мормлекамСпециалисты просят не приближаться к мормлекамФото: принтскрин видео.
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Снова выходные и снова очередная встреча с белухами, которые зачастили на побережье Амурского залива. Небольшая стая из трех особей в этот раз заплыла в бухту Художников, которая находится недалеко от Тавайзы. Несмотря на все предупреждения, отдыхающие на пляже люди не упустили возможности поплавать с млекопитающими.

– Вчера были на бухте Художников и наблюдали очень интересную картину. К вечеру уже было мало плавающих людей, солнце уже зашло за сопку. Я плавала не далеко от берега, а трое людей махали и звали меня на берег, они подумали, что это акулы. Когда я вышла, они объяснили, что видели больших рыб серых и без плавников. Ну, а через некоторое время все отдыхающие уже снимали этих белух, их было трое. Вот и я тоже их запечатлела. Народ с берега умилялся. От себя добавлю, плавать с ними – плохая затея, это дикие животные. Чем больше вы к ним приближаетесь, тем меньше шансов у них выжить, – поделилась в популярном блоге Приморья автор видео.

Белухи у берегов Приморья.Видео: blog_vladivostok

Скорее всего на кадрах узники «китовой тюрьмы». Животные еще до конца не успели адаптироваться к окружающей среде и непривычному для себя месту обитания. Экологи бьют тревогу, предупреждая, что ни в коем случае нельзя приближаться к мормлекам, пытаться их погладить и тем более покормить. Привыкшие к общению с человеком белухи или косатки, должны полностью избавиться от этой зависимости и научиться добывать еду самостоятельно. Иначе млекопитающие попросту могут погибнуть. Так что безобидные игры на воде – не такие уж безобидные. Кстати, и для человека подобное купание отнюдь небезопасно. Что именно взбредет в голову животному – неизвестно, поэтому стоит проявлять максимальную осторожность.

По словам очевидцев, белухи три дня подряд приплывали и в бухту Солнечная в Уссурийский залив. Здесь они резвились неподалеку от базы отдыха. Также представителя вида зубатых китов в воскресенье заметили на мысе Кунгасный. Словом, млекопитающие стали частыми гостями в столице Приморья. Однако для их же безопасности, контакты с ними стоит свести к минимуму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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