Членов административных комиссий в Приморье подключат к системе видеонаблюдения

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:44:08+03:00

Нарушения мер по борьбе с коронавирусом, отснятые на видео, будут тут же попадать в архив системы

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В Приморском крае началось тестирование приложения для мобильных телефонов, с помощью которого можно подключиться к интеллектуальной системе видеонаблюдения. Это приложение будут использовать участники административных комиссий, чтобы фиксировать нарушения противоэпидемиологических мер.

«Весь функционал системы будет сохранен, в том числе определение плотности массовых скоплений и идентификация личности людей, попавших на видео. Материал будет напрямую заноситься в архив системы видеонаблюдения и при необходимости может быть использован правоохранительными органами», — сообщили представители министерства цифрового развития и связи края.

Сначала приложение получат несколько десятков участников административных комиссий. Позже, если сервис признают эффективным, фиксировать на видео нарушения правил социального дистанцирования и масочного режима смогут все комиссии Приморья.

Интеллектуальная система видеонаблюдения отслеживает места скопления людей во всех крупных городах края. Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, ярмарочных площадях, рынках, в торговых центрах, фитнес-клубах, скверах, площадях, остановках общественного транспорта, спортивных площадках, стадионах, образовательных учреждениях и так далее. Камеры реагируют на отсутствие масок или большие скопления людей. Информация направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112» и отправляют данные в правоохранительные органы, которые принимают решение о назначении штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU