2020-08-03T05:07:27+03:00
Общество

Водителя из Уссурийска отправили на 5 лет в колонию-поселение

Пьяный мужчина заехал на тротуар и сбил насмерть случайную прохожую женщину
Никита СЕРГЕЕВ
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Уссурийский районный суд вынес приговор местному жителю по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФУссурийский районный суд вынес приговор местному жителю по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уссурийский районный суд вынес приговор местному жителю по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В феврале этого года нетрезвый мужчина управлял своей машиной «Toyota Wish» и заехал на тротуар, где сбил пешехода. Женщина от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончалась в больнице.

Признав подсудимого виновным в преступлении, суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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