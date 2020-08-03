2020-08-03T05:23:49+03:00
Общество

98 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Приморье

За это же время вылечились от COVID-19 68 жителей края
Никита СЕРГЕЕВ
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Всего с начала пандемии в крае было выявлено 7117 заболевших.Всего с начала пандемии в крае было выявлено 7117 заболевших.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сообщила в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, что за прошедший день зафиксировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в крае было выявлено 7117 заболевших. Выздоровели за сутки 68 человек, с начала эпидемии — 5456 приморцев. Не справились с заболеванием 87 жителей региона. Трое из них умерли за последние 24 часа.

— Продолжаем контроль за организацией ярмарочной торговли, работой общественного транспорта — там, где могут возникать вспышки заболевания, очаги распространения инфекции, — заявил губернатор.

В воскресенье, 2 августа, межведомственные группы проверили в общей сложности более 3,8 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлены десятки административных протоколов.

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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