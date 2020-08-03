Сразу три жителя Приморья умерли за сутки от COVID-19

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:39:11+03:00

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Трое жителей Приморского края не смогли справиться с новым заболеваниям за минувшие 24 часа. Об этом сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

— Последними жертвами коронавируса стали две женщины преклонного возраста и мужчина 56 лет. Инфекция у всех протекала в тяжелой форме, осложнилась наличием хронических заболеваний, — информирует краевой минздрав. Всего не справились с заболеванием 87 жителей региона. За прошедший день зафиксировано 98 новых случаев COVID-19, нарастающим итогом — 7117. Выздоровели за сутки 68 человек, с начала эпидемии — 5456 приморцев.

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU