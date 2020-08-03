В брюхе у рыбы спрятал наркотик житель Приморья

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:23:02+03:00

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Хасанский районный суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение, изготовление, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

В сентябре 2016 года мужчина в лесу обнаружил и сорвал макушечные части кустов дикорастущей конопли, а потом изготовил наркотик — гашишное масло общим весом не менее 83,8 грамма, что является крупным размером. Часть наркотика он поместил в тайник в земле. Через два месяца достал его из тайника и решил перевезти на рейсовом автобусе, для этого спрятал наркотик в брюхе рыбы, но был задержан пограничниками.

Суд назначил гражданину 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU