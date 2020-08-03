Уроженец Тывы ударил ножом бармена во Владивостоке

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:54:29+03:00

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Врач скорой медицинской помощи сообщил в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) о госпитализации в хирургическое отделение городской клинической больницы молодого человека с проникающим ранением брюшной полости. Полицейскими было установлено, что ночью в одном из кафе на улице Батарейная в ходе конфликта посетитель ударил ножом бармена, после чего скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794032" frameborder="0"></iframe> Житель Тывы во Владивостоке напал на бармена заведения на улице Батарейная.Видео сделанное камерами наблюдения на улицах Владивостока. Предоставлено пресс-службой УМВД России по Приморскому краю

Полицейские осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места происшествия. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Фрунзенского района установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний уроженец Республики Тыва. Материалы переданы по подведомственности для принятия процессуального решения, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU