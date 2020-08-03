Непогода может разбушеваться в Приморье в середине недели
По данным Примгидромета первая половина этой недели в Приморье будет отмечена серией фронтальных разделов, которые вызовут дожди различной интенсивности. А в отдельных районах ливни и, возможно, грозы.
Днем в континентальных районах сохранятся высокие температуры, +25...+33°С, на побережье чуть прохладнее, +20...+24°С.
Во второй половине недели с Желтого моря на северную половину Японского моря сместится циклон — бывший тропический шторм HAGUPIT. Уже в среду, 5 августа, на юге и востоке Приморья могут пройти ливни со штормовым ветром — отдыхающим на побережье советуют эвакуироваться. 6 августа погода может испортится еще сильнее. Если циклон пойдет по северной траектории в непосредственной близости к южному побережью Приморья, дожди могут достичь опасных критериев. Но еще сохраняется вероятность прохождения и по южной траектории: тогда дожди будут не столь интенсивными.
Если циклон пойдет по северной траектории, в Приморье дожди могут достичь опасных критериев. Фото: Примгидромет
Примгидромет ведет непрерывный мониторинг ситуации и при реальной угрозе возникновения опасных явлений будет передано штормовое предупреждение.
Глава метеослужбы края Борис Кубай советует отдыхающим на лоне природы в палатках снять лагерь 4 августа. Причем это касается не только морского берега, но и берегов рек. Следует опасаться не только подъемов уровней воды, но и селей, оползней и обвалов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU