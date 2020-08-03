Непогода может разбушеваться в Приморье в середине недели

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:28:22+03:00

5 августа, на юге и востоке Приморья могут пройти ливни со штормовым ветром Фото: Евгения ГУСЕВА

Штормовой ветер и большое количество осадков ожидаются, если тропический циклон пройдет по северной траектории

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По данным Примгидромета первая половина этой недели в Приморье будет отмечена серией фронтальных разделов, которые вызовут дожди различной интенсивности. А в отдельных районах ливни и, возможно, грозы.

Днем в континентальных районах сохранятся высокие температуры, +25...+33°С, на побережье чуть прохладнее, +20...+24°С.

Во второй половине недели с Желтого моря на северную половину Японского моря сместится циклон — бывший тропический шторм HAGUPIT. Уже в среду, 5 августа, на юге и востоке Приморья могут пройти ливни со штормовым ветром — отдыхающим на побережье советуют эвакуироваться. 6 августа погода может испортится еще сильнее. Если циклон пойдет по северной траектории в непосредственной близости к южному побережью Приморья, дожди могут достичь опасных критериев. Но еще сохраняется вероятность прохождения и по южной траектории: тогда дожди будут не столь интенсивными.

Если циклон пойдет по северной траектории, в Приморье дожди могут достичь опасных критериев. Фото: Примгидромет

Примгидромет ведет непрерывный мониторинг ситуации и при реальной угрозе возникновения опасных явлений будет передано штормовое предупреждение.

Глава метеослужбы края Борис Кубай советует отдыхающим на лоне природы в палатках снять лагерь 4 августа. Причем это касается не только морского берега, но и берегов рек. Следует опасаться не только подъемов уровней воды, но и селей, оползней и обвалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU