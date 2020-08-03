Сразу пять утонувших людей за один уик-энд в Приморье

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:51:23+03:00

Никогда не купайтесь в одиночку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Четверо взрослых и один ребенок погибли на водоемах Приморского края за минувшие выходные дни.

2 августа, в воскресенье к спасателям с просьбой о помощи обратились полицейские. Они разыскивали тело 13-летнего мальчика, который утонул в реке Уссури у поселка Кировского.

«Поисковые работы проводились методом многократного траления водной поверхности вдоль берега от места предполагаемого утопления ниже по течению. Обследовано 250 квадратных метров. Поиски результата не дали», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Приморскому краю.

В понедельник, 3 августа, тело подростка нашли и передали сотрудникам полиции.

По данным министерства ГОЧС по Приморскому краю, в минувшие выходные утонули еще три человека. Но источник VL. ru, сообщает о четверых: в бухте Муравьиной, в озере в селе Поповка, в речке в селе Снегуровка и в районе залива Опричник.

Пресс-служба МЧС в Приморье предупреждает: никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU