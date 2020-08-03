Культура Приморья осталась без министра: Максим Бурдело уходит в отставку
Министр культуры Приморья Максим Бурдело уходит в отставку с 6 августа. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе правительства Приморского края. Сам глава Министерства культуры и архивного дела объясняет свой уход с поста проблемами со здоровьем и подчеркивает, что отставка происходит по собственному желанию.
Напомним, Максим Михайлович Бурдело пришел работать в администрацию Приморского края около 10 лет назад и на момент создания министерства культуры занимал должность заместителя директора департамента культуры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU