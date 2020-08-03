2020-08-03T12:58:26+03:00
Общество

Культура Приморья осталась без министра: Максим Бурдело уходит в отставку

Чиновник уверяет, что делает это по собственному желанию из-за проблем со здоровьем
Никита СЕРГЕЕВ
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Максим Бурдело. Фото: личный аккаунт в FacebookМаксим Бурдело. Фото: личный аккаунт в Facebook
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Министр культуры Приморья Максим Бурдело уходит в отставку с 6 августа. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе правительства Приморского края. Сам глава Министерства культуры и архивного дела объясняет свой уход с поста проблемами со здоровьем и подчеркивает, что отставка происходит по собственному желанию.

Напомним, Максим Михайлович Бурдело пришел работать в администрацию Приморского края около 10 лет назад и на момент создания министерства культуры занимал должность заместителя директора департамента культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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