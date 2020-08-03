Кэшбэк для туристов в Приморье: три компании в крае готовят предложения по турпродуктам

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известный первые туристические компании — участники федеральной программы частичной компенсации стоимости турпутевок для граждан, решивших отдохнуть на территории Российской Федерации. Об этом на заседании оперативного штаба доложил губернатору Олегу Кожемяко заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

— На территории Приморского края есть несколько крупных туристических компаний, которым предоставлена возможность участвовать в этой программе. На сегодняшний день три компании вошли в этот проект и уже подготовили туры, в большей степени связанные с наиболее востребованным направлением — пляжным отдыхом на нашем побережье. Эти компании сейчас разрабатывают веб-сайты, которые заработают уже до конца текущей недели. На них они опубликуют подробные предложения по своим турпродуктам, — рассказал Шестаков.

Решение Правительства России о возврате части денежных средств гражданам, которые до конца текущего года решат отдохнуть в российских регионах было принято в конце июля. Программа будет работать в 44 регионах, в числе и в Приморье. На эти цели собираются выделить 15 миллиардов рублей. Сумма кэшбэка будет составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Стоимость путевки должна быть не меньше 25 тысяч рублей, а при оплате должна применятся платежная система «Мир». Длительность тура должна составлять не менее пяти ночей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU