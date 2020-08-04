Сироты Владивостока празднуют новоселье

4 Авг. 2020 2020-08-04T03:46:51+03:00

Второй год подряд город обеспечивает квартирами сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Евгений Кулешов

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Первыми счастливыми обладателями квартир во Владивостоке в этом году по программе обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали Ольга Перетрухина, Анна Мемеручка и Роман Зимин. 31 июля ключи вручили депутат городской думы Людмила Таран и глава Владивостока Олег Гуменюк.

За Романа ключи от квартиры получила его супруга Анастасия.

- Муж сейчас в отъезде, и поэтому ключи получаю за него я. Сказать, что наша семья рада, - это слишком мало. Мы в восторге и очень счастливы. Квартира для нас стала приятной неожиданностью. Сейчас ожидаем появление на свет нашего малыша, и новоселье для нас - двойное счастье. Мы даже не думали, что получим квартиру в этом году, - рассказывает Анастасия.

Вместе с супругом они уже побывали в новой квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Адмирала Угрюмова, и успели ее оценить.

- Чистая, красивая и светлая квартира, нам очень понравилась. Рядом с домом детский сад, автобус возит детей в школу, расположенную неподалёку. Все замечательно, и мы уже готовимся к переезду, - радуется Анастасия Зимина.

Соседкой семьи Зиминых стала Ольга Перетрухина. Она тоже побывала в новой квартире и с нетерпением ждет переезда.

- Огромная благодарность администрации города. Квартира очень понравилась - светлая, с ремонтом, - сказала Ольга.

Третьим, кто сегодня получил ключи и стал обладателем новой квартиры, была Анна Мемеручка. Уже в ближайшие дни Анна планирует переехать в свою новую квартиру на Добровольского, 29. Рядом с домом у Анны также есть вся необходимая инфраструктура - несколько магазинов, детский сад, школа, остановка общественного транспорта.

- Программу по приобретению квартир для детей-сирот мы проводим второй год. В прошлом году счастливыми обладателями квартир стали 27 человек. В этом году вы первые. Планируем построить новый дом для переселения граждан, 25 % квартир будет выделено для детей-сирот, - подчеркнул глава города Олег Гуменюк.

Напомним, что полномочия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли муниципалитетам с 1 января 2019 года, ранее эту работу проводили краевые власти. Квартиры предоставляются с ремонтом, кухонной плитой, сантехникой. Процесс закупки жилья во Владивостоке находится на личном контроле главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU