Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым
Тело мужчины, ушедшего в октябре прошлого года из психоневрологического интерната, найдены в безлюдном месте в Дальнегорском городском округе. До этого момента он находился в розыске. Человеческие останки в районе отвала скальной породы в поселке Краснореченском, по информации VL. ru, обнаружил 53-летний мужчина. После проведенной экспертизы была установлена личность погибшего.
47-летний Коломеец Алексей Владимирович был инвалидом с детства и нуждался в медицинской помощи и уходе. В прошлом году он самовольно покинул Кавалеровский психоневрологический интернат и до сих пор считался пропавшим без вести.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины смерти мужчины.
Пропавший был инвалидом с детства и нуждался в медицинской помощи и уходе. Фото: Инстаграм primpoisk25
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ИСТОЧНИК KP.RU