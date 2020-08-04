2020-08-04T04:48:23+03:00
Общество

Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым

Пациент покинул медучреждение в октябре прошлого года и до последнего времени считался пропавшим без вести
Никита СЕРГЕЕВ
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В полицию об обнаружении останков заявил 53-летний мужчинаВ полицию об обнаружении останков заявил 53-летний мужчинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тело мужчины, ушедшего в октябре прошлого года из психоневрологического интерната, найдены в безлюдном месте в Дальнегорском городском округе. До этого момента он находился в розыске. Человеческие останки в районе отвала скальной породы в поселке Краснореченском, по информации VL. ru, обнаружил 53-летний мужчина. После проведенной экспертизы была установлена личность погибшего.

47-летний Коломеец Алексей Владимирович был инвалидом с детства и нуждался в медицинской помощи и уходе. В прошлом году он самовольно покинул Кавалеровский психоневрологический интернат и до сих пор считался пропавшим без вести.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины смерти мужчины.

Пропавший был инвалидом с детства и нуждался в медицинской помощи и уходе. Фото: Инстаграм primpoisk25

Пропавший был инвалидом с детства и нуждался в медицинской помощи и уходе. Фото: Инстаграм primpoisk25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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