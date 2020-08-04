2020-08-04T05:13:39+03:00
Общество

Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет

Несмотря на открытие кафе и торговых центров, горожане проводят досуг и заказывают товары и услуги онлайн
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Онлайн шопинг и заказ еды онлайн во Владивостоке не сдают своих позицийОнлайн шопинг и заказ еды онлайн во Владивостоке не сдают своих позицийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Компания «МТС» зафиксировала новый всплеск цифровой активности среди жителей Владивостока. Несмотря на открытие кафе и торговых центров, горожане проводят досуг и заказывают товары и услуги онлайн.

Приморцы продолжают активно использовать цифровые сервисы и онлайн-развлечения. В конце июля во Владивостоке наибольший рост продемонстрировали онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео – количество обращений к таким ресурсам выросло более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем, ранее популярный киберспорт начал сдавать позиции – гейминговые и стриминговые платформы показали лишь двукратный рост по отношению к прошлому году. Вероятно, сказалось начало пляжного сезона в Приморье и возобновление работы баз отдыха.

Однако несмотря на открытие ресторанов и большинства крупных торговых центров, онлайн шопинг и заказ еды онлайн во Владивостоке не сдают своих позиций. Количество обращений к Интернет-магазинам на 182% выше прошлогодних показателей, а количество запросов к «ресторанам онлайн» на 121% выше, чем в 2019 году. Аналогичную картину демонстрируют банковские и финансовые ресурсы – они выросли на 138%. Такая тенденция свидетельствует о повышении уровня digital-культуры и постепенном переходе на современные форматы получения любых услуг.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в последнюю неделю июля держался на отметке 9-10 баллов, в то время как средний показатель по стране – 8 баллов. В целом, количество обращений к цифровым решениям в регионе на 102% превышает показатели 2019 года.

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