Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «МТС» зафиксировала новый всплеск цифровой активности среди жителей Владивостока. Несмотря на открытие кафе и торговых центров, горожане проводят досуг и заказывают товары и услуги онлайн.

Приморцы продолжают активно использовать цифровые сервисы и онлайн-развлечения. В конце июля во Владивостоке наибольший рост продемонстрировали онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео – количество обращений к таким ресурсам выросло более чем в три раза по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем, ранее популярный киберспорт начал сдавать позиции – гейминговые и стриминговые платформы показали лишь двукратный рост по отношению к прошлому году. Вероятно, сказалось начало пляжного сезона в Приморье и возобновление работы баз отдыха.

Однако несмотря на открытие ресторанов и большинства крупных торговых центров, онлайн шопинг и заказ еды онлайн во Владивостоке не сдают своих позиций. Количество обращений к Интернет-магазинам на 182% выше прошлогодних показателей, а количество запросов к «ресторанам онлайн» на 121% выше, чем в 2019 году. Аналогичную картину демонстрируют банковские и финансовые ресурсы – они выросли на 138%. Такая тенденция свидетельствует о повышении уровня digital-культуры и постепенном переходе на современные форматы получения любых услуг.

Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в последнюю неделю июля держался на отметке 9-10 баллов, в то время как средний показатель по стране – 8 баллов. В целом, количество обращений к цифровым решениям в регионе на 102% превышает показатели 2019 года.