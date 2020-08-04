График отключения горячей воды во Владивостоке в августе - сентябре

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») публикуют расписание летне-осенних гидравлических испытаний, которые пройдут в 5 этапов в разных районах Владивостока в период с 10 августа по 21 сентября.

Гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020 — 2021 годов. Во время этих испытаний магистральные сети проверяют на прочность и плотность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют порывы.

I этап: с 10 по 17 августа горячее водоснабжение (ГВС) будет ограничено у жителей Фрунзенского и части Ленинского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1 по следующим адресам:

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17; Авроровская: 4, 17, 24, 30; Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31; Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90; Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33; Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15; Арсеньева: 6, 8, 9/13; Батарейная: 2, 6, 8, 8/1; Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16; Береговая: 3, 6, 8; Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40; Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 6, 64а, 66, 6а, 70, 72/1; Западная: 13, 27, 29; Захарова: 5; Казанская: 1, 4/6, 5, 7; Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29; Корабельная Набережная: 7; Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а; Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12; Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в; Лейтенанта Шмидта: 29; Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66; Мордовцева: 6, 8д, 12; Морозова: 5, 7, 9; Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27; Московская: 1, 11, 13, 15; Мыс Кунгасный: 5; Мыс Чумака: 1а, 1/2, 1/5; Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20; Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4; Океанский: 7, 8, 10б, 12, 121а, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34/, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109; Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б; Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44; Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45; Перекопский: 3, 5, 7; Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30; Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а; Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48; Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а; Рылеева: 8; Садовая: 12, 22, 25, 27; Самарская: 10а; Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41; Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34; Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34; Союзная: 17, 19, 20, 20а; Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48; Станюковича 48 /лит: И; Станюковича 48/лит: Л; Станюковича 48/лит.: Н; Станюковича 48ст: р; Станюковича: 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64; Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12; Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26; Трудовой: 1а, 13; Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21; Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36; Фонтанная: 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а; Фонтанная 51/лит.: А; Фонтанная: 55, 61/1, 7; Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а; Чернышевского: 15; Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11; Ялтинская: 18.

II этап: с 17 по 24 августа. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего будет ограничено ГВС у жителей Первомайского и части Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ-2:

40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у; 44 причал: 1; 50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32; Бакинская: 4; Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Березовая: 5, 7, 9, 21; Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110; Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17; Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б; Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; Вязовая: 9у; Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г; Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22; Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32; Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71; Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287; Каштановая: 13; Киевская: 5; Кизлярская: 7; Кипарисовая: 2, 16, 18, 20; Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1; Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27; Краева: 3, 6, 8; Липовая: 2; Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Могилевская: 1, 1у, 3; Можжевеловая: 1а; Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а; Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34; Нарвская: 6, 13; Нестерова: 3, 5; Никифорова: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 4, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57; Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а; Олега Кошевого: 3, 5, 7; Ольховая: 17, 19; Очаковская: 5; Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11; Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33; Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9; Промышленная 1-я: 3; Промышленная: 2; Промышленная 2-я: 4, 6, 8; Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39; Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61; Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б; Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у; Строительная 2-я: 15, 21; Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б; Талалихина: 1, 2; Терешковой: 10, 12, 14, 16; Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в; Фастовская: 2, 14, 14у, 20; Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11; Херсонская: 12; Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27; Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28. Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Владикавказская: 1, 5; Горийская: 1, 4; Громова: 10, 12; Громова: 4, 6, 8; Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23; Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29; Спиридонова: 15, 34, 42, 44.

III этап: с 24 по 31 августа. Коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от теплоцентрали «Северная»:

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84; Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Адмирала Смирнова: 14, 16, 18; Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19; Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31; Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19; Гамарника: 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 2, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а; Героев Варяга: 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11; Героев Варяга 8\лит.: А2; Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55; Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7; Днепропетровская: 15, 18; Завойко: 2, 4, 6, 8; Ильичева: 3а, 4, 5, 8,10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32; Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50; Камская: 5, 5а, 9; Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54; Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9; Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23; Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10; Мичуринская: 23а; Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18; Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33; Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у; Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10; Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49; Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66; Светланская: 7; Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3; Уральская: 6; Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б; Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

IV этап: с 7 по 14 сентября. ГВС будет временно ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая речка»:

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153; Арсенальная: 15; Багратиона: 4, 6, 6а, 8; Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47; Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у; Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24; Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 112, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93; Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7; Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99; Татарская: 1, 5, 6; Узбекская: 14, 15; Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26; Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.

V этап: с 14 по 21 сентября. ГВС будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная», а также потребителей Ленинского района, подключенных к ВТЭЦ-2, а также у жителей нового микрорайона «Патрокл»:

Аксаковская: 1; Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10; Академический: 2; Алтайская: 3; Академический: 2; Амурская: 82, 84, 86, 96; Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72; Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38; Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56; 58 Брестский: 16, Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36; Володарского: 8, 8а; Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26; Владикавказская: 3; Воропаева: 5, 31, 33а; Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48; Горийская: 6, 6а; Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а; Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12; Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31; Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59; Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у; Жуковского: 1-9, 10-15; Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 12, 14; Зеленый бульвар: 30. Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 6/4, 6а, 7, 7а; 15, 17, 19, 28; Карла Либкнехта: 10а; Карякинская: 29; Ковальчука: 3, 6, 26; Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 22, 24, 26, 28, 30; Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164; Круговая 2-я: 12, 14; Лазо: 6; Ладыгина: 2, 4, 5, 9, 9/1; 11, 13, 15, 17, 19; Луговая: 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 49, 51а; Лазо: 6, 12; Луцкого: 16; Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а; Марченко: 6, 15, 32; Махалина: 3; Металлистов: 3, 5; Матросская 5-я: 21; Матросская 7-я: 33а; Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17; Можайская, 1б, 20, 22, 24; Народный: 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57; Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122; Некрасовский: 1, 3, 5, 18; 24; Невельского: 2, 4, 6, 8, 21у, 31; Нейбута: 4, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87; 135, 137, 139, 141; Новоивановская: 3; Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155; Острякова: 6; Отлогая: 10; Партизанский: 52, 58, 58в; Писаревская: 6/8; Проходная 4-я: 12, 16; Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21; Петра Великого: 3, 3/б; Пионерская: 1; Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у; Почтовый: 7/1, 7/2, 9; Прапорщика Комарова: 42, 48, 52; Пушкинская: 6, 8б, 8, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109; Руднева: 1, 1а, 1б, 3; Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23; Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12; Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125; Снеговая: 41; Светланская: 45, 47, 49, 54, 55/Б; 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88; 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183; 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209; Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37, 40; Стрелковая: 16б, 46, 50; Стрелковый: 22а; Славянская: 17; Сочинская, 1,3,5,7,15; Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10; Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13; Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31; Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54; Трудовых Резервов: 5, 7; Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а; 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69; Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37; Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21. Флотский: 37/39. Флотская 1-я: 50; Фадеева: 31, 35; 43; Фонтанная: 44; Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21; Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33; 34/3Б; 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60 Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26; Экипажная: 8/1.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, поскольку требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения потребителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU