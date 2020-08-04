В Уссурийске почти 4 сотни квартир микрорайона «Радужный» подключили к магистральному газу

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:06:32+03:00

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К природному газу в Уссурийске подключили дома микрорайона «Радужный». Постройкой магистральных сетей и газификации микрорайона около года совместно занимались правительство Приморья, администрация Уссурийска, филиал АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и инвестор ООО «ЮгСтрой».

В январе на газ перевели первые три котельные в Уссурийске. Затем начались работы по подключению к газу квартир жилого комплекса. Было важно успеть до начала отопительного сезона. Сейчас газ поступил в 378 квартир. Раньше их жителям за использование сжиженного газа в холодные месяцы приходилось платить около 4 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, благодаря доступу к магистральному природному газу, стоимость платы за коммунальные услуги, по оценке, снизится в три-четыре раза.

— Для газификации Уссурийска построили отдельный газопровод-отвод с врезкой в магистральный газопровод «Сахалин—Хабаровск—Владивосток», возвели газораспределительную станцию «Уссурийск», которая предназначена для газоснабжения Уссурийского городского округа, Михайловского района, ТОР «Михайловский». Мы вложили в проект около 2 миллиардов рублей, − сообщил директор филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин.

На очереди подключение к газу расположенных вблизи магистрального газопровода территорий Дальнереченского, Спасского, Надеждинского районов.

СПРАВКА:

В жилом комплексе «Радужный» проживают около 1,5 тысячи человек. Но возведенные на сегодняшний день жилые площади — это лишь около 5% от запланированного. Сейчас строится детский сад, в планах — возведение еще одного детсада и школы. На территории комплекса предусмотрены парковки и детские площадки, неподалеку расположился парк отдыха. Площадь жилищной застройки составляет 200 гектаров. 120 займет агропромышленная зона, еще 100 гектаров — парк отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU