Губернатор объявил "режим боевого дежурства": к Приморью приближается тайфун

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:53:48+03:00

Хотя непогода еще может миновать край, глава региона распорядился готовиться к худшему варианту

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Губернатор края Олег Кожемяко распорядился привести в полную готовность все силы, которые могут понадобиться для прохождения и ликвидаций последствий тайфуна, который надвигается на Приморье. По данным министерства ГО и ЧС региона, сильные дожди могут начаться в регионе в ночь со среды на четверг.

«Во второй половине недели с Желтого моря на северную половину Японского моря сместится циклон, трансформировавшийся из тропического шторма HAGUPIT. Он может значительно испортить погоду в крае ночью и днем 6 августа, особенно на юго-востоке, где дожди могут достичь опасных критериев, если циклон пройдет в непосредственной близости к южному побережью Приморья. Особенно сильные осадки могут пройти во Владивостоке, части Надеждинского и Хасанского районов, Шкотовского и Партизанского районов, а также Лазовского округа», — сообщили специалисты министерства.

Несмотря на то, что есть вероятность прохождения циклона южнее территории Приморья, Кожемяко отдал распоряжение подготовиться к наихудшему варианту развития событий, и поручил руководителям на местах начать полномасштабную подготовку к возможному ненастью.

— Главам муниципальных образований и МЧС к завтрашнему дню подготовить силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий тайфуна на территории Приморья. Должны быть созданы резервные группы из состава пожарных частей. Не имеет значения, какой подчиненности — федеральной или краевой — они должны находиться на своем рабочем месте, в подразделениях, — сказал глава региона.

Также дежурные группы, оснащенные дорожной техникой, должны находиться на участках дорог, наиболее подверженных подтоплениям, у мостов, которые могут быть повреждены паводками. Энергообеспечивающая компания Приморья должна предоставить данные о готовности и наличии аварийных бригад на случай отключения энергосистем.

— Решения должны приниматься мгновенно! Все инструменты для этого есть. Переходим на режим боевого дежурства — со среды до пятницы, — распорядился губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU