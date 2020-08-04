2020-08-04T08:18:17+03:00
Общество

Саперы Восточного военного округа взрывают здания в Приморье

Военнослужащие ведут работы по сносу ветхих построек, которые могут представлять опасность для жизни людей [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Часть обветшалых построек снесли с помощью подрыва. Фото: пресс-служба Восточного военного округаЧасть обветшалых построек снесли с помощью подрыва. Фото: пресс-служба Восточного военного округа
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13 ветхих зданий в селе Новосысоевка и поселке городского типа Сибирцево снесли военные инженеры. Часть объектов были снесены с помощью взрывов. Работы осуществляли военнослужащие инженерно-саперного полка Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Они проводили замеры периметра каждого здания, делали расчет необходимого количества взрывчатых веществ, выполнят закладки вещества и прокладку детонирующих шнуров.

Старые здания могут представлять опасность для людей. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Старые здания могут представлять опасность для людей. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Мероприятия по сносу и обрушению ветхих и списанных зданий производили как взрывным, так и механическим способом с использованием тяжелой инженерной техники. Военнослужащие батальона разрушили аварийные, списанные здания, которые представляют серьезную угрозу местному населению.

Сносу здания предшествует тщательная подготовка. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Сносу здания предшествует тщательная подготовка. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Теперь военным специалистам предстоит выполнить подобные задачи на территории нежилых военных городков, дислоцируемых в Уссурийске Приморского края. В общей сложности планируется демонтаж еще 4 объектов бывшей военной инфраструктуры. Работы по сносу зданий будут завершены в сентябре, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Подрывники делают расчет количества взрывчатых веществ и закладывают их определенных местах. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Подрывники делают расчет количества взрывчатых веществ и закладывают их определенных местах. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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