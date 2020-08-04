2020-08-04T15:02:14+03:00
Общество

Теплые и «умные» остановки украсят приморскую столицу

Во Владивостоке начался монтаж новых остановочных павильонов из ударопрочного стекла
Михаил СМАГИН
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В городе появятся 25 остановочных павильонов с навигационными табло и USB-зарядками. Фото: vlc.ruВ городе появятся 25 остановочных павильонов с навигационными табло и USB-зарядками. Фото: vlc.ru
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Новые остановочные павильоны появятся в этом году во Владивостоке по десяткам адресов. Часть из них будет открытого типа со стеклянными стенами, часть - закрытого. Последние, к слову, планируется сделать не только теплыми, но и «умными» - их подключат к освещению и оснастят навигационными табло.

- До середины ноября компания «Ростелеком», выигравшая открытый электронный аукцион, должна установить 25 «умных» остановочных пунктов на улице Светланской и проспекте 100-летия Владивостока. Они будут выполнены из ударопрочного трехслойного стекла и оснащены навигационными табло, светильниками, USB-зарядками, системой видеонаблюдения. Сейчас силами другой подрядной организации начался монтаж первых аналогичных павильонов, - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Первый павильон подрядчик установил 3 августа на остановке общественного транспорта «Детская поликлиника» в микрорайоне Снеговая Падь, еще два таких павильона появятся на Гоголя, 1, и площади Луговой (остановка автобусов № 98д и 98ц) в ближайшее время.

Городская администрация уже объявила аукцион на поиск подрядной организации, которой предстоит смонтировать новые стеклянные остановочные павильоны по 11 адресам: «Камская» (5-я Проходная, 5, стр. 6), «Таксопарк» (Снеговая, 1г), «ДСК» (Посадская, 20), «Тойота Центр» (Снеговая, 41), «АЗС» (Снеговая, 75), «Завод мебельной фурнитуры» (Снеговая, 71, корп. 1), «Крыгина» (Крыгина, 16), «Ялтинская» (Крыгина, 23), «Маяк» (Крыгина, 67), «СК Восход» (Русская, 59/1), «Новоивановская пл. Луговая» (Новоивановская, 3а). На остановке «Таксопарк» (Снеговая, 1, стр. 3) специалисты проведут ремонт существующего павильона.

Недавно завершились работы по монтажу новых остановочных павильонов на остановках «ТЦ Приморье» на улице Шилкинской, «Можайская» на одноименной улице, «Русская» на Русской, 52, «Клиническая больница» на Русской, 57 и «Восточная верфь» на улице Героев-Тихоокеанцев.

В этом году еще 11 остановочных павильонов установят на острове Русский, один современный остановочный пункт появится на улице Свердлова, 30, в районе Садгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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