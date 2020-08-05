2020-08-04T19:57:16+03:00
Общество

Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к рейтингу

3 августа 2020 года в рамках приёмной кампании Сибирского федерального университета стартовал экспресс-конкурс для абитуриентов. Участие в конкурсе позволит поступающим увеличить свой рейтинг и повысить шансы на зачисление в СФУ
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День знаний в Сибирском федеральном университете. Фото: пресс-служба "СФУ"День знаний в Сибирском федеральном университете. Фото: пресс-служба "СФУ"
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Как рассказали в приёмной комиссии СФУ, участие в экспресс-конкурсе даёт двойную выгоду для абитуриента. Во-первых, большинство вопросов конкурса посвящены процессу поступления в университет и правилам приёма в СФУ. Во-вторых, при поступлении на бюджет даже один балл может стать решающим, и конкурс — это последняя возможность увеличить свой рейтинг и улучшить положение в конкурсе.

Отметим, экспресс-конкурс проводится в дистанционном режиме. Для участия в конкурсе необходимо:

- зарегистрироваться на сайте конкурса https://dovuz.sfu-kras.ru/express-konkurs;

- ответить на вопросы конкурса.

Отправлять свои ответы абитуриенты смогут вплоть до 23:59 часов 12 августа.

- 5% победителей конкурса получат диплом I степени и 5 дополнительных баллов к рейтингу в СФУ;

- 10% призёров получат диплом II степени и 3 дополнительных балла к рейтингу в СФУ;

- 25% призёров получат диплом III степени и 2 дополнительных балла к рейтингу в СФУ.

Результаты конкурса будут оглашены 17 августа. Всем абитуриентам, поступающим в СФУ, баллы по этому конкурсу будут добавлены автоматически.

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