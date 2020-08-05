2020-08-05T00:03:46+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 августа 2020: морось, ливни и туман

Температура воздуха в Приморском крае сегодня будет от +18 до +32°C
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 августа, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+32°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром морось (вероятность 40%), местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером временами сильный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь (вероятность 50%). Ветер южный умеренный до сильного.Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке облачно с прояснениями, утром местами морось (вероятность 60%), туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +21°C, в заливе Посьета +24°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье ищут пропавшего без вести 16-летнего Вадима Батракова
В Дальнереченской городской больнице открылось шестое по счету отделение гемодиализа в Приморье
Экстренное предупреждение: спасатели советуют остаться дома из-за опасных погодных явлений
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 августа 2020: морось, ливни и туман
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к рейтингу
Теплые и «умные» остановки украсят приморскую столицу
Владивостокский музей отсудил у московской компании 60 миллионов рублей
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям в цифровом банкинге
Во Владивостоке началась полная реконструкция стадиона «Авангард»
Саперы Восточного военного округа взрывают здания в Приморье
Губернатор объявил "режим боевого дежурства": к Приморью приближается тайфун
В Уссурийске почти 4 сотни квартир микрорайона «Радужный» подключили к магистральному газу
График отключения горячей воды во Владивостоке с 10 по 17 августа - I этап
Резерв средств защиты и лекарств создан Минздравом Приморья на случай второй волны COVID-19
Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет
Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым