Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 августа 2020: морось, ливни и туман

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:03:46+03:00

Температура воздуха в Приморском крае сегодня будет от +18 до +32°C

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Сегодня, 5 августа, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливни, грозы. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+32°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром морось (вероятность 40%), местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером временами сильный. Температура воздуха +20...+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь (вероятность 50%). Ветер южный умеренный до сильного.Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке облачно с прояснениями, утром местами морось (вероятность 60%), туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +21°C, в заливе Посьета +24°C.

ИСТОЧНИК KP.RU