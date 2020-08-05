Экстренное предупреждение: спасатели советуют остаться дома из-за опасных погодных явлений

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:31:30+03:00

Сильные дожди ожидаются на юго-востоке края, но достанется и другим районам Фото: pixabay.com

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Главное управление МЧС по Приморскому краю опубликовало экстренное предупреждение, согласно которому 6 и 7 августа в крае стоит ожидать опасные погодные явления. В отдельных районах края возможны очень сильные дожди.

По предварительным прогнозам, 6 августа на юго-востоке края возможны очень сильные дожди интенсивностью свыше 50 миллиметров за 12 часов. А в ночь на 7 августа непогода заглянет и на север восточного побережья края.

Осадки будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах – ветром до 22 метров в секунду. Днем 7 августа в районе Поворотный–Золотой ожидается высота волн до 4 метров. В бухтах побережья возможен сильный накат волн.

Спасатели рекомендуют жителям края принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU