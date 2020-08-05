Экстренное предупреждение: спасатели советуют остаться дома из-за опасных погодных явлений
Главное управление МЧС по Приморскому краю опубликовало экстренное предупреждение, согласно которому 6 и 7 августа в крае стоит ожидать опасные погодные явления. В отдельных районах края возможны очень сильные дожди.
По предварительным прогнозам, 6 августа на юго-востоке края возможны очень сильные дожди интенсивностью свыше 50 миллиметров за 12 часов. А в ночь на 7 августа непогода заглянет и на север восточного побережья края.
Осадки будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах – ветром до 22 метров в секунду. Днем 7 августа в районе Поворотный–Золотой ожидается высота волн до 4 метров. В бухтах побережья возможен сильный накат волн.
Спасатели рекомендуют жителям края принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU