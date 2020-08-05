В Дальнереченской городской больнице открылось шестое по счету отделение гемодиализа в Приморье

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:34:16+03:00

Центр рассчитан на одновременный сеанс пяти человек с почечной недостаточностью

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В Приморском крае открылся шестой по счету гемодиализный центр. Современное отделение, рассчитанное на одновременный сеанс пяти человек с почечной недостаточностью, начало работать на базе Дальнегорской городской больницы. Центр будет оказывать бесплатную помощь по полису ОМС.

Новый центр будет обслуживать северные районы Приморья. Ранее больные вынуждены были отправляться за медицинской помощью в Арсеньев или Владивосток. Как сообщил главный врач медучреждения Сергей Юдин, идея открытия диализного отделения в больнице зародилась в 2018 году.

- Финансирование проекта взял на себя краевой бюджет. Были выделены ассигнования в размере 20,5 миллиона рублей, из которых часть была потрачена на ремонт, обустройство комнат отдыха и туалетов для пациентов, часть – на мебель, чтобы оснащение отделения соответствовало современным требованиям и стандартам оказания медицинской помощи. Основная часть средств при этом была направлена на приобретение жизненно важного оборудования, – рассказал главный врач.

Новый центр оснащен пятью аппаратами “искусственная почка”, высокопроизводительной системой водоподготовки, системой приготовления и центральной раздачи диализного концентрата, а также расходными материалами. Для работы в новом отделении специально обучили трех специалистов.

В ближайшее время отделение сможет принять пациентов со всех северных территорий Приморья. Испытывающим потребность в данном виде медпомощи, следует позвонить в регистратуру по телефону: 8 (42373) 3-15-95, оставить свои контактные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU