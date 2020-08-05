2020-08-05T00:34:16+03:00
Общество

В Дальнереченской городской больнице открылось шестое по счету отделение гемодиализа в Приморье

Центр рассчитан на одновременный сеанс пяти человек с почечной недостаточностью
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Для работы в новом отделении гемодиализа дополнительно обучили трех специалистовДля работы в новом отделении гемодиализа дополнительно обучили трех специалистовФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

В Приморском крае открылся шестой по счету гемодиализный центр. Современное отделение, рассчитанное на одновременный сеанс пяти человек с почечной недостаточностью, начало работать на базе Дальнегорской городской больницы. Центр будет оказывать бесплатную помощь по полису ОМС.

Новый центр будет обслуживать северные районы Приморья. Ранее больные вынуждены были отправляться за медицинской помощью в Арсеньев или Владивосток. Как сообщил главный врач медучреждения Сергей Юдин, идея открытия диализного отделения в больнице зародилась в 2018 году.

- Финансирование проекта взял на себя краевой бюджет. Были выделены ассигнования в размере 20,5 миллиона рублей, из которых часть была потрачена на ремонт, обустройство комнат отдыха и туалетов для пациентов, часть – на мебель, чтобы оснащение отделения соответствовало современным требованиям и стандартам оказания медицинской помощи. Основная часть средств при этом была направлена на приобретение жизненно важного оборудования, – рассказал главный врач.

Новый центр оснащен пятью аппаратами “искусственная почка”, высокопроизводительной системой водоподготовки, системой приготовления и центральной раздачи диализного концентрата, а также расходными материалами. Для работы в новом отделении специально обучили трех специалистов.

В ближайшее время отделение сможет принять пациентов со всех северных территорий Приморья. Испытывающим потребность в данном виде медпомощи, следует позвонить в регистратуру по телефону: 8 (42373) 3-15-95, оставить свои контактные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье ищут пропавшего без вести 16-летнего Вадима Батракова
В Дальнереченской городской больнице открылось шестое по счету отделение гемодиализа в Приморье
Экстренное предупреждение: спасатели советуют остаться дома из-за опасных погодных явлений
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 августа 2020: морось, ливни и туман
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к рейтингу
Теплые и «умные» остановки украсят приморскую столицу
Владивостокский музей отсудил у московской компании 60 миллионов рублей
Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям в цифровом банкинге
Во Владивостоке началась полная реконструкция стадиона «Авангард»
Саперы Восточного военного округа взрывают здания в Приморье
Губернатор объявил "режим боевого дежурства": к Приморью приближается тайфун
В Уссурийске почти 4 сотни квартир микрорайона «Радужный» подключили к магистральному газу
График отключения горячей воды во Владивостоке с 10 по 17 августа - I этап
Резерв средств защиты и лекарств создан Минздравом Приморья на случай второй волны COVID-19
Покупки и еда онлайн: популярность Интернет-магазинов в Приморье снова растет
Мужчина, убежавший в Приморье из психоневрологического интерната, найден мертвым